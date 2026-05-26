أنقرة.. باهتشلي يستقبل محافظ كركوك المنتخب محمد سمعان آغا

أنقرة/ الأناضول

التقى رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، محافظ كركوك المنتخب حديثا ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا في العاصمة التركية أنقرة.

وذكر بيان نشره حساب حزب الحركة القومية على منصة "إن سوسيال" الثلاثاء، أن باهتشلي استقبل في مكتبه آغا الذي يعد أول محافظ تركماني لكركوك، مقدما له التهاني ومتمنيا له النجاح في مهامه الجديدة.

كما نقل باهتشلي التهاني إلى أبناء منطقة تركمان إيلي في العراق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأُرفق البيان بصور من اللقاء الذي جمع باهتشلي وآغا.

وفي 16 أبريل الماضي، انتُخب محمد سمعان آغا لمنصب محافظ كركوك خلال اجتماع لمجلس المحافظة عقب قبول استقالة سلفه ريبوار طه، لتنتقل إدارة محافظة كركوك إلى التركمان مجددا بعد نحو 100 عام.

جدير بالذكر أن التركمان يشكلون ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، ويقطنون في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وأربيل، وديالى، وبغداد، والكوت، والسليمانية.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعداد التركمان في العراق تتجاوز 3 ملايين ونصف المليون نسمة.