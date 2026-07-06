أنقرة: الرئيس ترامب يصل تركيا الثلاثاء لحضور قمة الناتو

أنقرة / الأناضول

أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل تركيا غدا الثلاثاء تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.



وقال دوران بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية: "استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، سيجري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب زيارة رسمية إلى تركيا في 7 يوليو/ تموز الجاري".

وأوضح دوران أنه خلال الاجتماعات في أنقرة، سيتم استعراض العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، الحليفين المقربين والشريكين الاستراتيجيين، من جميع جوانبها، بما في ذلك الدفاع والتجارة والاستثمارات.

كما سيتم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات العالمية والإقليمية.

وكانت واشنطن أعلنت أن مشاركة ترامب بقمة الناتو تأتي "احتراما للرئيس رجب طيب أردوغان" يعكس المكانة التي يحظى بها الرئيس التركي، ويؤكد ثقة الحلفاء بقدرة تركيا على استضافة القمة بنجاح.



وتستضيف تركيا قمة الناتو الثلاثاء والأربعاء، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004.

ومن المنتظر أن يجري أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين.