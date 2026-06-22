أنقرة.. الرئيس أردوغان يستقبل شابات "برنامج القيادة للمسلمات"

أنقرة/ الأناضول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، المشاركات في برنامج "حليف المستقبل: القيادة للشابات المسلمات".

وأفاد مراسل الأناضول، أن لقاء أردوغان بالمشاركات في البرنامج، جرى في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وحضر اللقاء وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوز دمير أقطاش.

وبرنامج "حليف المستقبل: القيادة للشابات المسلمات"، هو مبادرة دولية موجهة للشابات المسلمات، تهدف إلى تطوير مهارات القيادة وبناء القدرات لدى المشاركات في مجالات المجتمع والسياسة والعمل المدني.