أنقرة: التعاون الطاقي بين تركيا والعراق يكتسب أهمية استراتيجية على لسان وزير الطاقة والموارد الطبيعية خلال استقباله وفدا رسميا عراقيا في أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن التعاون في مجال الطاقة بين بلاده والعراق يكتسب أهمية استراتيجية من حيث أمن الطاقة الإقليمي.



جاء ذلك في تدوينة نشرها، الأربعاء، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب لقائه في أنقرة بوكيل وزارة الخارجية العراقية محمد حسين بحر العلوم، ووكيل وزارة النفط العراقية نصير عزيز جبار، وسفير بغداد في أنقرة ماجد اللجماوي.

وأضاف بيرقدار أن اللقاء شهد بحث الفرص الجديدة لتطوير التعاون في مجالات الطاقة بين البلدين، مبينا أن المباحثات شملت قطاعات النفط والغاز والكهرباء.



وأوضح أن المباحثات تركزت على إمكانات تطوير تعاون جديد وشامل في مجالات النفط والغاز والكهرباء، ولا سيما بشأن خط أنابيب النفط الخام العراقي–التركي.

وشدد على أن التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والعراق يكتسب أهمية استراتيجية من حيث أمن الطاقة الإقليمي.

إلى ذلك، لفت بيرقدار إلى أن تركيا تنظر إلى مشروع "طريق التنمية" ليس فقط كممر نقل، بل كممر استراتيجي للطاقة يعزز أمن الإمدادات ويسهم في تجارة الطاقة في المنطقة.

وأكد الوزير أن أنقرة تسعى في هذا الإطار إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية الجديدة من أجل الاستخدام الأكثر كفاءة للبنية التحتية القائمة وتعزيزها بربط جديد.

و"طريق التنمية"، مشروع يشمل طريقاً برياً وخط سكة حديد يمتدان من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله داخل العراق نحو 1200 كيلومتر، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

