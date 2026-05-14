أنقرة: اختيار بلجيكا تطوير الاستثمار الاقتصادي معنا يعكس الثقة بتركيا نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت قال إن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع بلجيكا في مختلف المجالات

أنقرة/ الأناضول

قال نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت إن اختيار بلجيكا لبلاده هذا العام ضمن برامجها لتطوير فرص الاستثمار الاقتصادي مع الدول الأخرى يعكس الثقة بتركيا.

جاء ذلك خلال كلمته، الأربعاء، في منتدى الاقتصاد البلجيكي-التركي بمقر اتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشار هيبت إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية عميقة، وأن التعاون بينهما تطور في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والثقافية والتكنولوجية.

وأضاف: "اختيار بلجيكا لتركيا هذا العام ضمن برامجها لتطوير فرص الاستثمار الاقتصادي مع الدول الأخرى يعكس الثقة بتركيا".

وأعرب عن اعتقاده بأن الزيارة ستمنح العلاقات الاقتصادية زخما جديدا وتفتح الباب أمام شراكات واستثمارات جديدة.

وشدد على أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة للتعاون، لا سيما في مجالات التجارة والصناعات الدفاعية، مبينًا أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع بلجيكا في مختلف المجالات.

كما لفت إلى أن العلاقات العسكرية بين تركيا وبلجيكا تستند إلى التحالف داخل حلف الناتو ومفهوم الأمن المشترك.

وأكد أن التطورات الإقليمية أظهرت الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأن تركيا "تمثل شريكا استراتيجيا مهما لأوروبا بفضل موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية والدفاعية وخبرتها في إدارة الأزمات".

ووصلت ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا، الأحد، برفقة وفد رفيع يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، لقاءاته حتى اليوم الخميس.