أنقرة.. إقامة مركز إعلامي يخدم 2500 صحفي لتغطية قمة الناتو

أنقرة / الأناضول



أعدت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية مركزا إعلاميا دوليا في العاصمة أنقرة، لخدمة نحو 2500 صحفي سيغطون القمة الـ36 لقادة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وبحسب معلومات استقاها مراسل الأناضول من دائرة الاتصال، سيعمل نحو 2500 صحفي وفريق تلفزيوني ومصور صحفي وممثل مؤسسات إعلام رقمي ومؤسسة بث دولية من أنحاء العالم في أنقرة في إطار القمة المقررة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وفي إطار القمة، شُكلت قوة مهام خاصة بالناتو لتنفيذ أنشطة الإعلام والبث، وإجراءات عمليات الاعتماد، وأنشطة التعريف والتواصل في الأزمات وتطبيقات الدبلوماسية العامة.

ويضم المركز الإعلامي الدولي المقام في مكتبة الأمة بالمجمع الرئاسي، 1800 مساحة عمل، و40 غرفة مونتاج، وأكثر من 100 نقطة بث مباشر بينها 54 ثابتة، و11 قاعة مؤتمرات صحفية تتسع أكبرها لـ500 شخص.

كما يضم المركز مناطق للمقابلات واستوديوهات وأجهزة مزج صوتي صحفية، ولوحات إرشادية، وشاشات للإعلانات والبث.

وأُنجزت أعمال التخطيط والبنية التحتية للمركز الإعلامي بالتنسيق مع رئاسة الشؤون الإدارية في الرئاسة التركية.

ومن المخطط أن تنقل هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" وقائع القمة إلى العالم عبر 96 كاميرا، و18 عربة بث مباشر، و26 نقطة بث مختلفة.

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.