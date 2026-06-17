أنقرة.. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا خلال مراسم جرت في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية

أنقرة / الأناضول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة.

وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكجونغ بو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاغفاسورين.

وخلال المراسم، قدّم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية مع الرئيس التركي.

وعقب ذلك، عقد الرئيس أردوغان لقاءات منفصلة مع كل سفير على حدة.