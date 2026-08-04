أنقرة.. أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية

أنقرة / الأناضول

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في العاصمة أنقرة.

وذكر مراسل الأناضول أن الاجتماع بدأ في المجمع الرئاسي عند الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي التركي.

ويشارك في الاجتماع نائب الرئيس جودت يلماز، ووزراء العدل آقين غورلاك، والخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والداخلية مصطفى تشيفتشي، ووزير التربية يوسف تكين.

كما يشارك وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو، وقائد القوات البرية الجنرال متين توكال، وقائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت طاطلي أوغلو، وقائد القوات الجوية الجنرال ضياء جمال قاضي أوغلو.

وقبل الاجتماع، زار أعضاء المجلس برئاسة أردوغان، ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

ووضع أردوغان على الضريح إكليلا يحمل شكل الهلال والنجمة، ووقف الحضور دقيقة صمت أعقبها عزف النشيد الوطني.