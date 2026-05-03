أنظمة "عصبية" عسكرية.. تقنيات تركية تعرض لأول مرة في "ساها 2026" تُعرض لأول مرة في معرض "ساها 2026" المرتقب بإسطنبول، محولات "ساغون" التي تُعدّ بمثابة مكونات "النظام العصبي" لمنصات مثل الطائرات والمركبات الجوية غير المأهولة والمركبات المدرعة.

أنقرة/ الأناضول

ويُنظَّم معرض "ساها 2026" من قبل تكتل شركات "ساها إسطنبول"، وهو أكبر تجمع لصناعات الدفاع والفضاء في تركيا وأوروبا، في مركز إسطنبول للمعارض خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو/أيار الجاري.

وتستعد شركة "باركو إلكترونيك"، التي حظيت باهتمام واسع في قطاع الصناعات الدفاعية بتصاميمها المبتكرة للأنظمة الأصلية والفرعية، لتقديم منتجاتها "ساغون" التي تعكس رؤيتها في التوطين الصناعي.



وتُتيح هذه المنتجات، للأنظمة العسكرية المختلفة اللغات التواصل فيما بينها وتضمن استمرار هذا الاتصال حتى في أصعب الظروف.



وتعمل هذه المنتجات من الناحية الوظيفية، كمكونات أساسية في "النظام العصبي" لمنصات مثل الطائرات والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة.

ويُنتظر أن تسهم منتجات ساغون، مثل محول "MIL-STD-1553 USB"، ومحول "Ethernet RS485/RS422"، ووحدة إدارة القاذفات (LMU)، في تعزيز موثوقية نقل البيانات بين المنصات المختلفة.



وصُمّمت سلسلة ساغون لضمان تدفق مستمر للبيانات وإدارة الأنظمة في أقسى الظروف البيئية، بما في ذلك ساحات المعارك الحديثة ذات مستويات التداخل الكهرومغناطيسي المرتفعة.

ويُعد محوّل "SAGUN MIL-STD-1553 USB" أداة جديدة لاختبارات أنظمة الطيران (الأفيونيك)، حيث يجعل ناقل البيانات "MIL-STD-1553" أكثر سهولة وقابلية للحمل، مع قدرته على مراقبة وتشغيل قناتين بشكل متزامن.

أما محوّل "SAGUN Ethernet RS485/RS422" فيتميز بمتانته العالية وتوافقه مع معيار "MIL-STD-810"، مع تصميم خالٍ من الأجزاء المتحركة وتبريد سلبي، ما يتيح أداءً موثوقاً في البيئات القاسية.



** معرض "ساها"

وتقام نسخة هذا العام من معرض "ساها 2026" على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ومن المخطط إجراء أكثر من 30 ألف اجتماع ثنائي B2B بين الشركات، إلى جانب الكشف عن 203 منتجات جديدة، وتنظيم 164 حفل مراسم توقيع ستركز على اتفاقيات تصدير بقيمة 4 مليارات دولار.

وسيجمع المعرض العديد من الشركات وممثلي الشركات والوفود الرسمية والوفود التجارية والزوار من أربع قارات، على رأسها من أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

وسيشهد المعرض تقديم منتجات ذات تكنولوجيا عالية للمرة الأولى، وعرض قدرات مركبات ذاتية القيادة ومزودة بأحد التقنيات ومطورة في تركيا بمجال استكشاف الكواكب "روفر"، وذلك في مسارات خاصة أُعدت لهذا الغرض.