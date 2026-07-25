تستقبل أنطاليا، إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا، زوارًا من 200 دولة، تتصدرها روسيا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالتزامن مع تزايد النشاط السياحي خلال موسم الصيف..

أنطاليا تستقبل 6.5 ملايين سائح مع ارتفاع الإشغال وتوقعات بموسم ممتد تستقبل أنطاليا، إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا، زوارًا من 200 دولة، تتصدرها روسيا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالتزامن مع تزايد النشاط السياحي خلال موسم الصيف..

أنطاليا/ الأناضول

شهدت ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، انتعاشًا ملحوظًا في الحركة السياحية خلال يوليو/تموز، بعد أن استقبلت أكثر من 6.5 ملايين سائح أجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ما انعكس على ارتفاع نسب إشغال الفنادق إلى مستويات مرتفعة.

وتستقبل أنطاليا، إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا، زوارًا من نحو 200 دولة، تتصدرها روسيا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالتزامن مع تزايد النشاط السياحي خلال موسم الصيف.

وقال رئيس اتحاد أصحاب ومشغلي الفنادق السياحية في كيمر، إلهان أريدجي، في تصريح للأناضول، إن الحركة السياحية بدأت تنشط بشكل واضح منذ يونيو/حزيران، مشيرًا إلى أن الطلب من السوق المحلية ارتفع أيضًا مع بدء العطلة المدرسية.

وأضاف: "اعتبارًا من يوليو/تموز، أصبحت جميع المنشآت الفندقية تقريبًا مكتملة الإشغال. كما تشير حجوزات أغسطس/آب إلى استمرار هذا الوضع، ونتوقع أن يشهد سبتمبر/أيلول الوتيرة نفسها."

وأوضح أن أنطاليا ستشهد خلال أكتوبر/تشرين الأول انطلاق موسم المؤتمرات، فيما تستضيف في نوفمبر/تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، وهو ما سيسهم في دعم القطاع السياحي وإطالة الموسم حتى نهاية نوفمبر.

وأشار أريدجي إلى أن معظم المنشآت الفندقية ستواصل استقبال الزوار حتى نهاية نوفمبر، متوقعًا أن يشهد الشهر نشاطًا ملحوظًا أيضًا، لا سيما مع توافد السياح الذين يقيمون لفترات موسمية طويلة.

من جانبه، قال المدير العام لمجموعة فنادق في قضاء ألانيا، ناظم تيكة، إن مؤشرات الحجوزات تؤكد استمرار النشاط السياحي خلال أشهر الخريف.

وأضاف أن حجوزات الفنادق سجلت زيادة ملحوظة منذ يوليو/تموز، موضحًا: "رغم أن موسم الصيف بدأ متأخرًا قليلًا هذا العام، فإن فنادقنا وصلت إلى نسب الإشغال المستهدفة، ولا سيما مع الارتفاع الكبير في الحجوزات خلال يوليو/تموز. وبشكل عام، لبّى الموسم التوقعات."

وتوقع تيكة أن يمتد موسم الصيف لفترة أطول هذا العام، لافتًا إلى تسجيل زيادة في حجوزات السوق المحلية أيضًا، مع تزايد إقبال السياح الأتراك على العطلات الهادئة والمرتبطة بالطبيعة.

وأكد أن عوامل الأمن والأسعار وسياسات إلغاء الحجوزات باتت تلعب دورًا حاسمًا في قرارات السفر لدى السياح المحليين، مضيفًا أن السياح أصبحوا يميلون بصورة متزايدة إلى الوجهات المألوفة والآمنة وذات التكلفة المناسبة، مع تفضيل العطلات القصيرة والخيارات الاقتصادية.

وأشار إلى أن شركات الطيران ومنظمي الرحلات والمنشآت السياحية بدأت إعداد خططها لعام 2027 وما بعده، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في أنماط الطلب السياحي.