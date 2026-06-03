السفينة ستقوم بعشر رحلات إضافية إلى المدينة خلال العام الجاري..

أنطاليا تستقبل سفينة "أرويا كروز" السعودية في أول زيارة لها السفينة ستقوم بعشر رحلات إضافية إلى المدينة خلال العام الجاري..

أنطاليا/ الأناضول

وصلت إلى مدينة أنطاليا التركية، الأربعاء، سفينة "أرويا كروز" السياحية الفاخرة، التي تشغلها صندوق الاستثمارات العامة السعودي وترفع علم مالطا.

السفينة، التي يبلغ طولها 335.2 مترا، أبحرت من ميناء جدة، وعبرت مصر وقناة السويس قبل أن ترسو في ميناء كيو تيرمينالز أنطاليا.

وفي حديث مع الأناضول، قال المدير العام للميناء، حسين سيباهي أوغلو، إن "أرويا كروز" تزور أنطاليا للمرة الأولى، مشيرا إلى أنها ستقوم بعشر رحلات إضافية إلى المدينة خلال العام الجاري.

وأضاف أن ميناء أنطاليا يستقبل للمرة الأولى في تاريخه سفينة بهذا الطول، موضحا أنه تم تخصيص الرصيفين رقم 9 و10 لاستقبالها.

وأوضح سيباهي أوغلو أن السفينة المؤلفة من 15 طابقا نقلت إلى المدينة 2146 راكبا و1048 فردا من الطاقم.

وقال: "يشكل السعوديون نحو 80 بالمئة من الركاب، إلى جانب زوار من لبنان ودول عربية أخرى".

وتابع: "وفرنا أكثر من 30 خدمة مختلفة للضيوف، وتوجه عدد منهم إلى المواقع الأثرية والسياحية بالمدينة".

وأشار إلى أن السفينة وصلت صباحا وستغادر أنطاليا عند الساعة العاشرة مساء متجهة إلى بودروم.