المؤتمر الدولي السابع والسبعون للملاحة الفضائية سيعقد خلال الفترة ما بين 5 و9 أكتوبر المقبل...

أنطاليا.. إقبال قياسي على مؤتمر "الملاحة الفضائية" بـ3 آلاف طلب تسجيل المؤتمر الدولي السابع والسبعون للملاحة الفضائية سيعقد خلال الفترة ما بين 5 و9 أكتوبر المقبل...

أنقرة / الأناضول



سجل المؤتمر الدولي الـ77 للملاحة الفضائية (IAC)، الذي تستضيفه تركيا خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رقما قياسيا بتلقيه أكثر من 3 آلاف طلب تسجيل مؤكد خلال فترة التسجيل المبكر.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، سيُعقد المؤتمر في مدينة أنطاليا بين 5 و9 أكتوبر المقبل، بمشاركة قادة قطاع الفضاء العالمي ورواد الفضاء والعلماء وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في المجال.

ويُعد الحدث منصة دولية مهمة لعرض رؤية تركيا في الدبلوماسية الفضائية والبرنامج الوطني للفضاء على الساحة العالمية.

ومن المخطط أن يُنظَّم المؤتمر تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا، وباستضافة وكالة الفضاء التركية وتكتل شركات "ساها إسطنبول" في مركز أنطاليا نيست للمؤتمرات.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 10 آلاف شخص من خبراء وباحثين وطلاب وممثلي قطاع الفضاء، حيث سيشهد عرض أحدث التطورات في أبحاث وتقنيات الفضاء، وتقديم أوراق علمية، وعقد شراكات تجارية، إضافة إلى تعزيز حضور منظومة الفضاء التركية على المستوى الدولي.

وجاءت طلبات التسجيل من 83 دولة، فيما تصدرت تركيا القائمة بـ438 طلب تسجيل، ما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع الفضاء في البلاد، وجاءت بعدها كل من إيطاليا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان والصين وبريطانيا.