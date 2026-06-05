أمينة أردوغان: منتدى "صفر نفايات" لقاء تاريخي يوحد الأسرة الإنسانية أمينة أردوغان في منتدى "صفر نفايات 2026":

إسطنبول/الأناضول

- المنتدى استضاف ممثلين من 183 دولة وأكثر من 500 مؤسسة وهيئة، وما يزيد على 5 آلاف مشارك

- هذه المشاركة الدولية القوية تمثل تجسيدا عمليا لرسالة فخامة رئيس الجمهورية "العالم أكبر من خمسة"

قالت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، إنهم ينظرون إلى منتدى "صفر نفايات 2026" بوصفه لقاء تاريخيا توحّدت فيه الأسرة الإنسانية حول هدف مشترك.

جاء ذلك في كلمة أمينة أردوغان في منتدى "صفر نفايات 2026"، الذي أُقيم في مطار أتاتورك بإسطنبول الجمعة تحت رعاية ولاية إسطنبول وبتنسيق من مؤسسة صفر نفايات.

وأشارت إلى أن إسطنبول هي "العاصمة الأطول عمرا في العالم، وحاضنة للذاكرة المشتركة للإنسانية وملتقى للحضارات"، موضحة أن المنتدى استضاف ممثلين من 183 دولة، وأكثر من 500 مؤسسة وهيئة، وما يزيد على 5 آلاف مشارك.

وأضافت: "أعتقد أن هذه المشاركة الدولية القوية تمثل تجسيدا عمليا لرسالة فخامة رئيس الجمهورية (العالم أكبر من خمسة)، لأن الإنسانية أكبر من خمسة"، في إشارة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

ولفتت أمينة أردوغان إلى أن إسطنبول جمعت الثقافات مرة أخرى، قائلة: "ولهذا السبب تحديدا نعتبر هذا المنتدى بمثابة لقاء تاريخي توحّدت فيه الأسرة الإنسانية حول هدف مشترك".

وقالت إن "تزامن المنتدى هذا العام مع قمة المناخ COP31 التي تستضيفها تركيا يمثل فرصة مهمة لإبراز القيمة الاستراتيجية لمفهوم (صفر نفايات) في مكافحة تغير المناخ".

وتستضيف ولاية أنطاليا جنوب تركيا مؤتمر المناخ العالمي (COP31) في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضافت: "رغم وجود العديد من السبل لمواجهة تغير المناخ، فإن (صفر نفايات) يشكل جسرا يربط بين جميع هذه السبل".

وذكرت أنه "في العالم الحديث أصبحت ممارسات المعيشة الدائرية التي تشكل جوهر الثقافات المحلية كنوزا مفقودة".

وأردفت: "لذلك يجب أن ننظر إلى كل ثقافة محلية على أنها دليل إرشادي لحياة صديقة للطبيعة وقادرة على تقديم حلول حقيقية لمشكلة تغير المناخ".

ويواصل مهرجان "صفر نفايات" في مطار أتاتورك بإسطنبول، استقبال زواره مقدما محتوى شاملا يتناول كفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا والفنون، ويختتم في 7 يونيو/حزيران الجاري.

ويقام المهرجان برعاية رئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى للشخصيات المعنية بـ"صفر نفايات" لدى الأمم المتحدة، سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، وبالتعاون بين مؤسسة "صفر نفايات" ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.

ويضم المهرجان تطبيقات وأنشطة تناسب جميع الفئات، وتشمل تقنيات الطاقة المتجددة، وتطبيقات مدعومة بالذكاء الصناعي، وورش إعادة التدوير، وحلول النقل المستدام.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الكفؤ للموارد، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤولية البيئية، إلى جانب كونه فعالية بيئية وثقافية وفنية.

وكانت تركيا أطلقت مشروع "صفر نفايات" في عام 2017، بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف الحد من تأثير النفايات على البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، والتعامل مع النفايات عن طريق إعادة التدوير والاستفادة منها بعد فصلها من المصدر، وصولا إلى تحقيق نسبة إعادة تدوير تبلغ 60 بالمئة بحلول عام 2030.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 أقرت الأمم المتحدة قرار مشروع "صفر نفايات" الذي تقدمت به أنقرة في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، وشارك في تقديمه 105 دول أخرى.

وحظي القرار بموافقة بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموجبه أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 30 مارس/آذار من كل عام "يوما عالميا للقضاء على النفايات".