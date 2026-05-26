أمينة أردوغان تهنئ العالم الإسلامي بعيد الأضحى

Kaan Bozdoğan, Baybars Can
26 مايو 2026•تحديث: 26 مايو 2026
إسطنبول/الأناضول
هنأت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك في منشور، الثلاثاء، على حسابها بمنصة "إن سوسيال" التركية عشية عيد الأضحى.
وقالت أردوغان: "بأصدق التمنيات أهنئ العالم الإسلامي وشعبنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
وأضافت: "أتمنى أن تحمل هذه الأيام المباركة، التي تتجلى فيها أجمل معاني الرحمة والتكافل، البركة لموائدنا، والسكينة لبيوتنا، وأن تكون سببا في تحقيق السلام والخلاص لجميع إخواننا المظلومين، وعلى رأسهم فلسطين".