أمينة أردوغان تهنئ العالم الإسلامي بعيد الأضحى أمينة أردوغان أعربت عن تمنيها بالفرج والسلام لكل المظلومين وفي مقدمتهم فلسطين..

إسطنبول/الأناضول

هنأت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في منشور، الثلاثاء، على حسابها بمنصة "إن سوسيال" التركية عشية عيد الأضحى.

وقالت أردوغان: "بأصدق التمنيات أهنئ العالم الإسلامي وشعبنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضافت: "أتمنى أن تحمل هذه الأيام المباركة، التي تتجلى فيها أجمل معاني الرحمة والتكافل، البركة لموائدنا، والسكينة لبيوتنا، وأن تكون سببا في تحقيق السلام والخلاص لجميع إخواننا المظلومين، وعلى رأسهم فلسطين".