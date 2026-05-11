أمينة أردوغان تنشر مشاهد من استقبالها ملكة بلجيكا

أنقرة/ الأناضول

شاركت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشاهد من استقبالها ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر دولمة بهتشة في إسطنبول، خلال زيارة الأخيرة إلى تركيا ضمن برنامج "البعثة الاقتصادية".

ونشرت أمينة أردوغان على منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، لقطات من جولتها مع الملكة ماتيلد في معرض "قرن من الأناقة" الذي بنظمه معهد النضوج، إلى جانب مشاهد لاطلاعهما على الأزياء المعروضة ضمن مجموعة "أناضوليا" التي تحمل توقيع المصمم أوزغور ماسور.

وقالت أمينة أردوغان في تدوينتها: "أتمنى أن تزداد جسور الصداقة بين الشعبين التركي والبلجيكي متانة".

كما أظهرت المشاهد مرافقة الرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان لملكة بلجيكا خلال الزيارة.

ووصلت الملكة ماتيلد تركيا، الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.



