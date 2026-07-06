أمينة أردوغان تستضيف عقيلات قادة الناتو المشاركين في قمة أنقرة

أنقرة / الأناضول

تستضيف أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، الأربعاء المقبل، عقيلات رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة أنقرة.

ومن المتوقع أن تستقبل أردوغان زوجات رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة 36 لحلف الناتو، التي تنطلق غدا الثلاثاء بالعاصمة التركية.

وعقب مراسم الاستقبال، تعقد أردوغان وزوجات القادة اجتماعًا على مائدة مستديرة بعنوان: "الأطفال والتكنولوجيا والأمن: حماية الجيل القادم".

ومن المتوقع أن يشكل الاجتماع، الذي يُعقد على هامش القمة، منصة لتبادل الآراء وتعزيز الجهود المشتركة لحماية الأطفال بشكل أكثر فعالية من مخاطر العالم الرقمي.

ويهدف الاجتماع إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر التي قد يواجهها الأطفال في البيئات الرقمية، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الحليفة في هذا المجال.

ويُذكر أن تركيا تستضيف قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

ومن المرتقب أن يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركين.