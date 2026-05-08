أمينة أردوغان تدعو للمشاركة في مهرجان "صفر نفايات" بإسطنبول المهرجان سيقام بين 4 و7 يونيو المقبل، ويمثل "حركة توعية قوية" بحسب عقيلة الرئيس التركي..

إسطنبول / الأناضول



دعت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان المواطنين إلى المشاركة في مهرجان "صفر نفايات" الذي سيقام على أرض مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بين 4 و7 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت أردوغان، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الجمعة، إن مهرجان "صفر نفايات" الذي سيُنظم للمرة الأولى هذا العام ضمن فعاليات "أسبوع إسطنبول لصفر نفايات"، وبالتعاون بين مؤسسة "صفر نفايات" ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية، يمثل "حركة توعية قوية".

وأضافت أن المهرجان يشكل خطوة تمزج بين "تراكمات التقاليد واحتياجات المستقبل وتجمع الناس من مختلف الأعمار حول مسؤولية مشتركة".

وتضمنت التدوينة أيضا مقطع فيديو خاص بالمهرجان.

جدير بالذكر أن تركيا أطلقت مشروع "صفر نفايات" عام 2017، بمبادرة من عقيلة الرئيس التركي، بهدف الحد من تأثير النفايات على البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، والتعامل مع النفايات عن طريق إعادة التدوير والاستفادة منها بعد فصلها من المصدر، وصولا إلى تحقيق نسبة إعادة تدوير تبلغ 60 بالمئة بحلول عام 2030.

ويُشار إلى أن الأمم المتحدة وافقت في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، على قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي تقدمت به تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وحظي القرار بموافقة بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن قدمته تركيا بشكل رئيسي وشارك في تقديمه 105 دول أخرى.

وبموجب هذا القرار، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة "30 مارس/آذار" من كل عام "يوما عالميا للقضاء على النفايات".