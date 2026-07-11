بمناسبة الذكرى الـ31 للإبادة التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف شخص..

أمينة أردوغان تحيي ذكرى ضحايا إبادة سربرنيتسا بمناسبة الذكرى الـ31 للإبادة التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف شخص..

إسطنبول / الأناضول

أحيت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، ذكرى ضحايا إبادة سربرنيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995.

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، السبت، بمناسبة الذكرى الـ31 للإبادة التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف شخص.

وقالت أمينة أردوغان إن "إحياء ذكرى سربرنيتسا لا يعني الحزن فقط، بل يعني إبقاء الضمير حيا حتى لا تنجرّ الإنسانية مرة أخرى إلى الظلام ذاته".

وترحمت على ضحايا إبادة سربرنيتسا من "إخوتنا البوشناق"، متمنية الصبر لعائلاتهم وأحبائهم.

وتعد مجزرة سربرنيتسا الأسوأ في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث لجأ مدنيون بوسنيون من سربرنيتسا في 11 يوليو/ تموز 1995 إلى جنود هولنديين لحمايتهم، بعدما احتلت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش المدينة.

غير أن القوات الهولندية التي كانت مشاركة ضمن قوات أممية، أعادت تسليمهم للقوات الصربية لتقترف الأخيرة مجزرة قضى فيها أكثر من 8 آلاف بوسني من الرجال والفتيان.

كما ارتكبت القوات الصربية العديد من المجازر بحق مسلمين إبان حرب البوسنة التي بدأت في 1992 وانتهت في 1995، عقب توقيع اتفاقية "دايتون"، وتسببت بإبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة.

ودفن الصرب القتلى البوسنيين في مقابر جماعية، وبعد انتهاء الحرب أطلقت البوسنة أعمال البحث عن المفقودين وانتشال جثث القتلى من المقابر الجماعية وتحديد هوياتهم.

ودأبت السلطات البوسنية في 11 يوليو/ تموز من كل عام، على إعادة دفن مجموعة من الضحايا الذين تحدد هوياتهم، في مقبرة "بوتوتشاري" التذكارية.

