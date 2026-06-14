انطلق المواطنون في ساعات الصباح الباكر نحو الساحات، مرتدين قمصان المنتخب التركي الذي واجه منافسه الأسترالي

أمام شاشات عملاقة.. الأتراك يتابعون انطلاقة منتخبهم في مونديال 2026 انطلق المواطنون في ساعات الصباح الباكر نحو الساحات، مرتدين قمصان المنتخب التركي الذي واجه منافسه الأسترالي

إسطنبول/ الأناضول

- في إسطنبول، جرى نصب شاشات عملاقة في ميادين المدينة

- أما في ولاية أنطاليا، تم نصب شاشة في مسرح "أنتيفيلوس" الأثري البالغ عمره ألفي عام

تابع عشاق كرة القدم في الولايات التركية، فجر الأحد، أولى مباريات منتخبهم في كأس العالم 2026، أمام شاشات عملاقة تم نصبها في الميادين العامة.

وانطلق المواطنون في ساعات الصباح الباكر نحو الساحات، مرتدين قمصان المنتخب التركي الذي واجه منافسه الأسترالي ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وفي إسطنبول، جرى نصب شاشات عملاقة في ميادين خصصت لمتابعة المباراة، في أحياء الفاتح، وأوسكودار، وبيليك دوزو، وباغجلار، وشيشلي، وبشيكطاش، وبيكوز، وقاضي كوي، ومالتبه، وعمرانية.

أما في ولاية أنطاليا (جنوب)، فتم نصب شاشة في مسرح "أنتيفيلوس" الأثري البالغ عمره ألفي عام.

المسرح الأثري المطل على البحر، استقبل المواطنين منذ ساعات الصباح الباكر، واكتظ تدريجيا بالجماهير.

وانتهت المباراة بتحقيق المنتخب الأسترالي مفاجأة في مستهل مشواره وتغلب على نظيره التركي بهدفين دون رد.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.