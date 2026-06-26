- يستقبل الأكواريوم زوارا من مختلف أنحاء العالم، ويُعد من أبرز الوجهات السياحية في إسطنبول

"أكواريوم إسطنبول".. وجهة عالمية تستقبل 15 مليون زائر في 15 عاما - يستقبل الأكواريوم زوارا من مختلف أنحاء العالم، ويُعد من أبرز الوجهات السياحية في إسطنبول

إسطنبول/ الأناضول

- يضم نحو 17 ألف كائن حي من 1500 صنف بحري مختلف

- أطلق سلسلة فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 15 لافتتاحه تستمر حتى 28 يونيو

- يتيح تجربة تعريفية بالحياة البحرية من خلال بيئات تفاعلية تمثل مناطق بحرية متعددة

استقبل حوض الأسماك "أكواريوم إسطنبول" أكثر من 15 مليون زائر من 150 دولة مختلفة، منذ تأسيسه قبل 15 عاما في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة "أكواريوم إسطنبول"، تزامنا مع إطلاقها سلسلة فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 15 لافتتاحه، تستمر حتى 28 يونيو/ حزيران الجاري.

وتشمل الفعاليات مسيرات احتفالية وورش عمل للأطفال وأنشطة ترفيهية مثل الرسم على الوجوه، إضافة إلى أنشطة ترفيهية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.

ويستقبل الأكواريوم زوارا من مختلف أنحاء العالم، ويُعد من أبرز الوجهات السياحية في إسطنبول.

ويتيح تجربة تعريفية بالحياة البحرية من خلال بيئات تفاعلية تمثل مناطق بحرية متعددة تمتد من البحر الأسود إلى المحيط الهادئ، إضافة إلى غابات الأمازون المطيرة.

ويضم المرفق نحو 17 ألف كائن حي من 1500 صنف بحري مختلف، ويعرض أنواعا بحرية متعددة بينها أسماك حجرية سامة وأسماك قرش الليمون وطيور بطريق من نوع "جينتو".

وبحسب إدارة الأكواريوم، فإن الهدف من تأسيسه قبل 15 عاما، كان تعزيز الوعي البيئي وربط الإنسان بالطبيعة، إلى جانب تنفيذ برامج تعليمية وحماية للأنواع المهددة بالانقراض بالتعاون مع جهات دولية، مع الالتزام بمعايير دولية في رعاية الكائنات الحية.