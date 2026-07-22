أكار يؤكد دعم تركيا للسودان ويدعو إلى إنهاء الصراع عبر الحوار خلال استقبال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان التركي لمستشار رئيس مجلس السيادة السوداني..

أنقرة/ الأناضول

استقبل رئيس لجنة الدفاع في البرلمان التركي خلوصي أكار، مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد الطيب، بالعاصمة أنقرة.

وأكد أكار خلال اللقاء أن تركيا تربطها علاقات صادقة وإنسانية مع الدول الإفريقية، معربا عن أمله في أن ينعم السودان بالأمن والاستقرار في أقرب وقت.

وقال إن تركيا تواصل بذل كل ما في وسعها من أجل إنهاء الصراع في السودان، وتمكين الشعب السوداني من العيش في سلام وأمان.

وشدد على أهمية الحوار والدبلوماسية كسبيل لإنهاء النزاعات في المنطقة.

وأشار إلى أن علاقات تركيا مع الدول الإفريقية لم تقم يوما على الاستغلال أو الهيمنة، وإنما على التعاون والشراكة.

من جانبه، قال مستشار مجلس السيادة السوداني أمجد فريد الطيب إن الدول الغربية لم تترك إفريقيا تنعم بالاستقرار، مؤكدًا أهمية الدور التركي في القارة.

كما أعرب الطيب عن شكره لتركيا على دعمها للسودان، معربا عن تطلعه إلى استمرار هذا الدعم خلال المرحلة المقبلة.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليونا، فيما قدّر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.