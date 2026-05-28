أفغانستان.. وقف الديانة والهلال الأحمر التركيان يوزعان لحوم أضاح تم توزيع 1400 حصة أضاحٍ تركية للمحتاجين في أفغانستان

كابل / الأناضول

وزع وقف الديانة والهلال الأحمر التركيين، خلال يومي عيد الأضحى، 1400 حصة من لحوم الأضاحي في العاصمة الأفغانية كابل.

وخلال برنامج توزيع لحوم الأضاحي الذي أُقيم في مقر الهلال الأحمر الأفغاني، قال مستشار سفارة أنقرة في كابل، بلال أمره بيرال إن تركيا تواصل دائمًا الوقوف إلى جانب أفغانستان وشعبها وتقديم الدعم له.

وأضاف أن وقف الديانة والهلال الأحمر التركيين إلى جانب المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التركية تنشط في مجالات عديدة داخل أفغانستان.



وأردف قائلا: "أشكر الشعب التركي على دعمه، الذي تم تقديمه في إطار الأخوة الإسلامية، وأدعوا الله أن يتقبل أضحياتكم".

من جانبه، أعرب مستشار الشؤون الدينية بالسفارة التركية إمراه قان دمير عن سعادته بإيصال أمانات الشعب التركي إلى الشعب الأفغاني.

وأوضح قان دمير أن وقف الديانة التركي يهدف العام الحالي إلى إيصال لحوم الأضاحي إلى 41 مليون شخص في 420 نقطة ضمن 84 دولة، لافتًا إلى أنهم يخططون للوصول إلى 300 ألف شخص داخل أفغانستان.

وعقب انتهاء البرنامج، جرى توزيع لحوم الأضاحي على العائلات المحتاجة.

ويحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة، وأمس الأربعاء هو أول أيامه للعام الهجري الحالي 1447.

