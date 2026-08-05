عبر عملية زرع كلى أجريت ضمن برنامج تعاون صحي بين البلدين..

أطباء أتراك يعيدون الأمل لمريض فشل كلوي في بوركينا فاسو عبر عملية زرع كلى أجريت ضمن برنامج تعاون صحي بين البلدين..

واغادوغو/ الأناضول

استعاد مريض في بوركينا فاسو عافيته بعد خضوعه لعملية زراعة كلى أجراها أطباء أتراك، ضمن برنامج للتعاون الصحي بين تركيا وبوركينا فاسو.

وانطلق برنامج زراعة الكلى، في يوليو/ تموز 2025، بتنسيق من مؤسسة تركيا لزراعة الأعضاء، ودعم من وزارتي الخارجية والصحة التركيتين.

ويأتي البرنامج في إطار اتفاق التعاون الصحي الموقع بين البلدين عام 2024.

وقال سيديكي كابوري، الذي خضع لعملية زراعة كلى في فبراير/ شباط 2026، للأناضول، إن معاناته من مرض الكلى استمرت 6 سنوات وانتهت بفضل الأطباء الأتراك.

وأضاف أنه مر بمرحلة صعبة قبل العملية، مؤكدا أن حالته الصحية تحسنت بعد نجاحها.

وأعرب كابوري عن سعادته بإجراء الأطباء الأتراك عمليات زراعة الكلى في بوركينا فاسو.

وقال: "نشعر بفخر كبير لأنهم أجروا هذه العمليات الجراحية. نحن سعداء وممتنون جدا للأطباء الأتراك".

وأضاف أنه يتطلع إلى زيارة تركيا، قائلا: "بفضلهم وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، ولذلك أود زيارة تركيا والتعرف عليها".

من جانبها، قالت زوينابو كابوري، التي تبرعت بإحدى كليتيها لشقيقها سيديكي، إن حالته الصحية جيدة.

وأعربت عن شكرها للأطباء الأتراك على نجاح عملية زراعة الكلى.

