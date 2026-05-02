أسيلسان التركية تكشف عن شعارها وهويتها البصرية الجديدين بهدف تعزيز رؤيتها علامة تجارية عالمية وعكس توجهها المستقبلي بصورة أوضح

أنقرة / الأناضول

كشفت شركة أسيلسان التركية عن شعارها وهويتها البصرية الجديدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز رؤيتها علامة تجارية عالمية وعكس توجهها المستقبلي بصورة أوضح.

وبحسب بيان الشركة السبت، فإن الشعار الجديد المصمم بمنظور حديث، يرمز إلى صعود أسيلسان في طريقها نحو الريادة العالمية، وتجاوزها للحدود وتركها بصمة مؤثرة.

ويعكس الشعار والهوية البصرية الجديدان، المضي قدما بخبرة تكنولوجية تمتد لـ50 عاما نحو العالمية، وقدرتها على تجاوز حدود تركيا من خلال تقنيات "تُغيّر قواعد اللعبة"، وإحداث أثر في كل خطوة تخطوها.

ويمثل القوس الموجود أسفل الشعار الكرة الأرضية، بينما يشير صعود السهم من الأفق إلى الطموح نحو الريادة العالمية.



كما يرمز السهم الذي يحمل شكل حرف "A" والمرتفع فوق العالم إلى الشعار القديم للشركة، في إشارة إلى أن هذا الصعود يستند إلى أسس راسخة، ويعكس أيضا تعزيز حضور أسيلسان في قارات العالم السبع.

أما رأس السهم الذي يتجاوز حدود الشكل السباعي، فيشير إلى مفهوم "ما وراء"، ويعبر عن تجاوز أسيلسان للتقنيات المعروفة في جميع مجالات عملها.

ويتناغم الشعار الجديد بحسب البيان مع الهوية المؤسسية التي يمثلها الشكل السباعي.

ويبرز التصميم الجديد سعي أسيلسان المستمر لتطوير تقنياتها بما يتجاوز المعايير العالمية، ويؤكد مكانتها الريادية التي لا تقيّدها حدود منظومتها الخاصة، من خلال الجمع بين قدراتها الهندسية العالية والمرونة.

كما يجسد الشعار رؤية أسيلسان في تعزيز ثقلها العالمي عبر المبيعات والشراكات، وترسيخ موقعها بين كبرى الشركات العالمية.

ويؤكد الشعار اللفظي الجديد لأسيلسان "securing beyond" اتساع نطاق التقنيات التي توفرها الشركة لتعزيز الأمن في مختلف أنحاء العالم.



يذكر أن "أسيلسان" تأسست عام 1975، ردا على فرض حظر لتوريد السلاح إلى تركيا بعد "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها للدفاع عن الأتراك في جزيرة قبرص، وعلى مدى أكثر من نصف قرن، لعبت دورا مهما في تلبية احتياجات السوق المحلية من الصناعات الدفاعية.