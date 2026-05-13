أرمينيا: رفع تركيا قيود التجارة تقدم مهم نحو علاقات طبيعية

أنقرة/ الأناضول

أعربت أرمينيا عن ترحيبها بإعلان تركيا اكتمال التحضيرات اللازمة لبدء التجارة المباشرة معها اعتبارا من 11 مايو/ أيار الجاري، واعتبرته "تقدما مهما نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة" بين البلدين.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان، الأربعاء، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقالت باداليان: "نرحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية مع أرمينيا".

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تعتبر "نتيجة أخرى من نتائج عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا".

وأكدت على أهمية القرار في تطوير التجارة والعلاقات بين الأوساط التجارية في البلدين، وتعزيز الترابط الاقتصادي، وتحقيق السلام والرفاهية في المنطقة.

وبيّنت أن هذه الخطوة تمثل "تقدما مهما" نحو إقامة علاقات "طبيعية وكاملة" بين البلدين.

كما أعربت عن أملها في أن تستكمل الخطوة بـ"فتح الحدود بين أرمينيا وتركيا وإقامة علاقات دبلوماسية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 مايو.

وقال كتشلي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن هذه الخطوة تأتي إطار مسار التطبيع المستمر بين تركيا وأرمينيا منذ عام 2022.



وأردف: "لا تزال الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين جارية".

ومسار التطبيع بين أنقرة ويريفان مستمر منذ عام 2022، عندما أعلنت تركيا تعيين سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليتش، ممثلا لها، فيما عينت أرمينيا روبن روبينيان نائب رئيس برلمانها، بالمنصب نفسه في إطار الحوار بين البلدين.