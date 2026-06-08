أرمينيا: حققنا ديناميكية جيدة جدا مع تركيا في تصريحات لرئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه فوز حزبه "العقد المدني" بالانتخابات البرلمانية..

يريفان/ الأناضول

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن بلاده حققت "ديناميكية جيدة جدا" مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء الأحد، خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه فوز حزبه "العقد المدني" بالانتخابات البرلمانية.

وردا على سؤال مراسل الأناضول حول الرسالة التي يريد توجيهها إلى الشعبين التركي والأذربيجاني، إثر الاستحقاق الانتخابي، قال باشينيان إن هذه الرسالة "مكرسة للسلام والازدهار الإقليمي والتعاون الإقليمي".

وأعرب عن أمله في أن تقابل رسالته هذه بردود فعل إيجابية من قبل تركيا وأذربيجان، مشددا على ضرورة إرساء السلام بشكل مؤسسي بين يريفان وباكو.

وتواصل تركيا وأرمينيا بذل الجهود لتطبيع العلاقات بينهما، حيث عقد البلدان سلسلة اجتماعات ولقاءات لبحث خطوات التطبيع كان آخرها بالعاصمة الأرمينية يريفان في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي أغسطس/ آب 2025، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وباشينيان، إعلانا مشتركا عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وصف بأنه "خريطة طريق في سبيل السلام" بين البلدين.

باشينيان أكد كذلك في تصريحاته أن أرمينيا وتركيا "حققتا ديناميكية جيدة جدا"، مضيفا: "نحتاج إلى الحفاظ على هذه الديناميكية من أجل تحقيق اختراق نهائي".

ولفت إلى ضرورة فتح الحدود بين تركيا وأرمينيا وإقامة علاقات دبلوماسية.

وفي الوقت الذي انتهت فيه عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أرمينيا، لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة.

وبحسب نتائج غير رسمية نقلتها وسائل الإعلام الأرمنية عن لجنة الانتخابات المركزية، فإن حزب "العقد المدني" بزعامة باشينيان يتصدر الانتخابات بفارق كبير.

وتُعد هذه الانتخابات أول استحقاق برلماني اعتيادي منذ عام 2017، بعد انتخابات مبكرة جرت عامي 2018 و2021.