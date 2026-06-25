طيور اللقلق تختار قباب المساجد لبناء أعشاش لها خلال مواسم الهجرة كل عام..

أرضروم التركية.. قباب المساجد حضن آمن لطيور اللقلق طيور اللقلق تختار قباب المساجد لبناء أعشاش لها خلال مواسم الهجرة كل عام..

أرضروم/ طلحة قوجة/ الأناضول

تستضيف قباب المساجد في ولاية أرضروم شرقي تركيا أعشاش طيور اللقلق، التي تحط رحالها في المنطقة سنويا خلال مواسم الهجرة.



وتصل طيور اللقلق إلى أرضروم في فصل الربيع، وتبقى طوال الصيف لتربية صغارها، قبل أن تعاود الهجرة مع انخفاض درجات الحرارة.

وفي حديث للأناضول، قال مفتي ولاية أرضروم يشار تشابجي إن المساجد في قضائي العزيزية وياقوتية، تستضيف خلال فصل الصيف عائلات اللقلق على أسطحها وقبابها.

وأضاف أن وجود أعشاش اللقلق على قباب المساجد يُسعد الأهالي والزوار، مشددا على ضرورة الحفاظ عليها وعدم إيذاء الطيور، باعتبار ذلك عملا صالحا وصدقة.

وتابع أن الطيور تشعر بأن قباب المساجد أكثر أمانا، لذلك تختارها لبناء أعشاشها وتربية صغارها.



ولفت إلى أن أكثر من 20 مسجدا في منطقتي العزيزية وياقوتية تستضيف أعشاش اللقلق سنويا.