أرضروم التركية تترقب وصول أندية أوروبية لإقامة معسكرات تدريب

أرضروم/ توحيد فرقان نهري/ الأناضول

تترقب ولاية أرضروم شرقي تركيا، وصول أندية أوروبية ترغب في التحضير للموسم الكروي الجديد في منشآت رياضية تتميز بارتفاعها الكبير عن سطح البحر.

وتضم الولاية مركزا للتدريب في المرتفعات يقع على سفوح جبل بالاندوكان، على ارتفاع يتراوح بين 1800 و2000 متر فوق سطح البحر، ويحظى باهتمام متزايد من الأندية الرياضية بفضل بنيته التحتية المتطورة.

ويضم المركز 20 ملعبا عشبيا مطابقا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تنطلق فترة المعسكرات التدريبية في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل، مع استقبال أندية من الدوري التركي الممتاز إلى جانب فرق من أذربيجان وجورجيا وأوكرانيا وإيران وعدد من الدول الأوروبية.

- أعمال مكثفة استعدادا للموسم

وتواصل بلدية أرضروم الكبرى تنفيذ أعمال صيانة وتجهيز مكثفة في المنشآت الرياضية التي استضافت خلال السنوات الماضية أكثر من 500 نادٍ محلي وأجنبي، وجمعت آلاف اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية.

وتشمل الأعمال الجارية صيانة الملاعب وأنظمة الري وتجهيز الأرضيات لضمان جاهزيتها بأفضل صورة قبل بدء المعسكرات.

كما تسهم هذه المعسكرات في تنشيط الاقتصاد المحلي، إذ تشهد الفنادق حركة كبيرة نتيجة إقامة الفرق الرياضية، بينما تتاح لعشاق كرة القدم فرصة متابعة التدريبات والمباريات الودية.



- توقعات بحضور أندية أوروبية

وفي حديث مع الأناضول، قال رئيس بلدية أرضروم محمد سَكْمن، إنه بدأ العمل على مشروع إنشاء مراكز تدريب في المرتفعات فور انتخابه في 2014، مستفيدا من خبرته السابقة كرئيس لأحد الأندية الرياضية في إسطنبول.

وأشار رئيس بلدية أرضروم، إلى أنه تم إنشاء ملاعب عشبية وفق المعايير العالمية.

وأضاف: "حتى اليوم أقام أكثر من 500 فريق كرة قدم معسكرات تدريبية في أرضروم".

ولفت سَكْمن، إلى أن معسكرات التدريب في أرضروم تنعكس إيجابا على أداء الفرق بفضل الارتفاع الكبير والأجواء المعتدلة خلال فصل الصيف، ما يساعد اللاعبين على رفع مستواهم البدني.

وتابع: "نتوقع هذا العام حضور أندية من أوروبا أيضا، نشهد طلبا متزايدا بسبب جودة الخدمات الفندقية والملاعب المطابقة لمعايير الفيفا".

وأكد سَكْمن، أن فرق الصيانة تعمل على مدار العام للعناية بالملاعب، وأن كل ملعب يُخصص لفريق واحد فقط خلال فترة تدريباته.

وقال: "في بعض مراكز المعسكرات تستخدم ثلاثة أو أربعة فرق الملعب نفسه في اليوم الواحد، أما هنا فلا نسمح بذلك إطلاقا".

وشدد سَكْمن، أن "كل ملعب يُخصص لفريق واحد فقط، وبعد انتهاء الحصة التدريبية تتولى فرقنا أعمال الري والصيانة والتجهيز لليوم التالي".

واختتم بالقول: "قد يكون من الصعب العثور على مكان مماثل في العالم يقع على ارتفاع يتراوح بين 1800 و2000 متر، لكن اليوم أصبحت أرضروم معروفة في أوروبا وفي العديد من مناطق العالم كوجهة مثالية لإقامة معسكرات تدريبية على هذا الارتفاع".