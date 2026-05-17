أرضروم التركية.. بياض الثلج يكسو الجبال وخضرة الربيع تزين السهول

Tevhid Furkan Nehri, Mohammad Kara Maryam
17 مايو 2026•تحديث: 17 مايو 2026
أرضروم/ الأناضول
تتجلى في ولاية أرضروم، شرقي تركيا مشاهد طبيعية جميلة، حيث تكسو الثلوج قمم جبل بالاندوكان، بينما يطل الربيع بخضرته في سهول المدينة، في لوحة تجمع بين فصلين في آن واحد.
فعلى الرغم من حلول منتصف مايو/ أيار، لا تزال قمة بالاندوكان مغطاة بالثلوج، إذ يُعرف الجبل ببقاء غطائه الأبيض نحو 8 أشهر في السنة، بينما تعيش سهول أرضروم أجواء ربيعية مع اخضرار المراعي.
وخلال الأسابيع الماضية، ساهمت الأمطار الغزيرة في تشكل مسطحات مائية في أجزاء من السهل، ما أضفى مزيدا من الجمال على المشهد الطبيعي.
كما بدأ مربو الماشية بإخراج قطعانهم إلى المراعي، في وقت تشهد فيه المنطقة نشاطا ملحوظا للطيور المهاجرة، التي تتغذى في المناطق الرطبة المنتشرة في السهل.