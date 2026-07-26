في تدوينة نشرها الرئيس أردوغان عبر منصة "إن سوسيال" التركية..

أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بلقب دوري الأمم في تدوينة نشرها الرئيس أردوغان عبر منصة "إن سوسيال" التركية..

إسطنبول/ الأناضول

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، منتخب بلاده للكرة الطائرة للسيدات، بعد فوزه بلقب دوري الأمم 2026.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الرئيس أردوغان عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وقال: "أقدم خالص التهاني لمنتخبنا الوطني للسيدات للكرة الطائرة، الذي حقق إنجازا كبيرا أسعد تركيا بأكملها بعد تتويجه بدوري الأمم إثر تغلبه على منافسه البرازيل في النهائي".

وأرفق الرئيس أردوغان منشوره بصورة للمنتخب.

وعقب اللقاء، أجرى الرئيس أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي للكرة الطائرة محمد عاكف أوستون داغ، وبوزير الشباب والرياضة عثمان أشقن باك، اللذين حضرا المباراة النهائية في الملعب.

وأعرب الرئيس التركي عن تهانيه للمنتخب الوطني بهذا الإنجاز، مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح.

من جانبه، شكر أوستونداغ الرئيس أردوغان على دعمه، وقال: "سنحضر الكأس إليكم".

والأحد، توج المنتخب التركي بلقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية.