أردوغان يهنئ "ممثل ديار بكر" لصعوده إلى الدوري الممتاز لكرة القدم الرئيس التركي: - أتقدم بأحرّ التهاني إلى نادي آمد سبور، الذي سيمثل ديار بكر في الدوري التركي الممتاز الموسم المقبل

إسطنبول / الأناضول

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، نادي آمد سبور لصعوده للمرة الأولى في تاريخه إلى الدوري الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

وقال أردوغان عبر منصة "إن سوسيال" التركية، "أتقدم بأحرّ التهاني إلى نادي آمد سبور، الذي سيمثل ديار بكر في الدوري التركي الممتاز الموسم المقبل".

كما هنأ الرئيس التركي طاقم النادي وجمهوره والمواطنين في ديار بكر لتأهل ناديهم، متمنيا للنادي دوام النجاح والتوفيق.

وأنهى فريق "آمد سبور" موسمه في دوري الدرجة الأولى بالمركز الثاني، بعد تعادله خارج أرضه بنتيجة 3-3 مع إغدير في الجولة الـ38 والأخيرة، ليضمن بذلك الصعود إلى الدوري التركي الممتاز.

