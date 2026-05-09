أردوغان يهنئ غالاطة سراي بعد تتويجه بالدوري التركي للمرة الرابعة تواليا

Kaan Bozdoğan, Baybars Can
09 مايو 2026•تحديث: 09 مايو 2026
إسطنبول/الأناضول
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نادي غالاطة سراي، بعد تتويجه بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ" للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على أنطاليا سبور 4-2.
وقال الرئيس أردوغان في منشور على حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية : "أهنئ من القلب كل نادي غلطة سراي، بلاعبيه وجهازه الفني وإدارته وجماهيره" بمناسبة فوزه ببطولة الدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي".
وبهذا يحقق غالاطة سراي 4 ألقاب متتالية في تاريخ الدوري التركي "سوبر ليغ" للمرة الثانية، مكررا إنجازه التاريخي بعد نحو ربع قرن، إذ سبق له التتويج بأربعة ألقاب متتالية في الفترة من موسم 1996/ 1997 حتى 1999/ 2000.
ولم يسبق في تاريخ الدوري التركي أن حقق أي فريق آخر 4 ألقاب متتالية.
وبهذا الفوز، رفع غالاطة سراي رصيده إلى 77 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فنربهتشه، لينهي طموح الأخير في اقتناص اللقب الذي حققه آخر مرة في موسم 2013/ 2014.