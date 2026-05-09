أردوغان يهنئ غالاطة سراي بعد تتويجه بالدوري التركي للمرة الرابعة تواليا مكررا إنجازه التاريخي بعد نحو ربع قرن، إذ سبق له التتويج بأربعة ألقاب متتالية في الفترة من موسم 1996 وحتى 2000..

إسطنبول/الأناضول



هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نادي غالاطة سراي، بعد تتويجه بطلا للدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ" للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه على أنطاليا سبور 4-2.

وقال الرئيس أردوغان في منشور على حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية : "أهنئ من القلب كل نادي غلطة سراي، بلاعبيه وجهازه الفني وإدارته وجماهيره" بمناسبة فوزه ببطولة الدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي".

وبهذا يحقق غالاطة سراي 4 ألقاب متتالية في تاريخ الدوري التركي "سوبر ليغ" للمرة الثانية، مكررا إنجازه التاريخي بعد نحو ربع قرن، إذ سبق له التتويج بأربعة ألقاب متتالية في الفترة من موسم 1996/ 1997 حتى 1999/ 2000.

ولم يسبق في تاريخ الدوري التركي أن حقق أي فريق آخر 4 ألقاب متتالية.

وبهذا الفوز، رفع غالاطة سراي رصيده إلى 77 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فنربهتشه، لينهي طموح الأخير في اقتناص اللقب الذي حققه آخر مرة في موسم 2013/ 2014.