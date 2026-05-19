أردوغان يهنئ المواطنين الأتراك بعيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك

أنقرة / الأناضول

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه بمناسبة عيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الموافق اليوم الثلاثاء.

ونشر أردوغان رسالة على منصة "إن سوسيال" التركية بهذه المناسبة التي تحتفل بها تركيا في 19 مايو/أيار من كل عام.

واستذكر الرئيس التركي "بإجلال كافة أبطال حرب الاستقلال وفي مقدمتهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك".

بدورها هنأت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان الشعب بمناسبة عيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية.

وقالت برسالة على "إن سوسيال": "19 مايو هو اسم الإرادة التي لم تتخلَّ عن الأمل حتى في أحلك الظروف، وهو اسم النضال الكبير الذي انطلق من أجل الاستقلال".

وتحتفل كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى أتاتورك، وهو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال في تركيا بقيادة مؤسس الجمهورية ضد قوات الحلفاء بالعام 1919.