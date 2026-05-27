أردوغان يهنئ الحجاج الأتراك في الأراضي المقدسة بالعيد

إسطنبول/ الأناضول

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الحجاج الأتراك المتواجدين في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، بعيد الأضحى المبارك، عبر اتصال هاتفي.



جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم، بالحجاج الأتراك في الأراضي المقدسة، حيث هاتف الرئيس أردوغان لنقل تحيات الحجاج الأتراك له.

وخاطب أردوغان نحو 300 حاجا تركيا عبر الهاتف قائلا: "تقبل الله منكم، أسأل الله أن يكون عونا وسندا لكم، وأتوجه بجزيل الشكر لجميع إخواني الحجاج باسمي وباسم شعبي".

كما هنأ أردوغان الحجاج بالعيد، سائلا المولى أن يبلغهم المزيد من الأعياد.