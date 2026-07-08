أردوغان يلتقي ماكرون على هامش قمة الناتو في أنقرة الرئيسان التركي والفرنسي عقدا اجتماعا مغلقا..

أنقرة/ الأناضول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها تركيا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ويواصل الرئيس أردوغان، الأربعاء، لقاءاته الثنائية ضمن أعمال القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع الرئيس الفرنسي ماكرون، بحسب مراسل الأناضول.

وحضر اللقاء إلى جانب الرئيس أردوغان كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه عمر تشليك، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

كما حضره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليج.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.