أردوغان يلتقي رئيس سلوفاكيا في أنقرة غداة مشاركة بيتر بيليغريني بقمة الناتو التي استضافتها أنقرة الثلاثاء والأربعاء

أنقرة / الأناضول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس سلوفاكيا بيتر بيليغريني في العاصمة أنقرة.

وجاء اللقاء غداة مشاركة بيليغريني في القمة 36 لحلف شمال الأطلسي "الناتو" التي استضافتها تركيا بالمجمع الرئاسي في أنقرة الثلاثاء والأربعاء.

وحضر اللقاء إلى جانب الرئيس أردوغان وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية المتحدث باسمه عمر تشليك، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف جاغاطاي قليتش.