أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

إسطنبول/ الأناضول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في إسطنبول.

وعقب مراسم الاستقبال التي أقيمت في قصر وحيد الدين، انتقل الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء شريف لعقد اجتماع مغلق، بحسب مراسل الأناضول.

ويشارك في الاجتماع من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للأمن والسياسة الخارجية عاكف تشاغاطاي قيليتش.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان اجتماعا على مستوى وفدي البلدين عقب انتهاء الاجتماع المغلق.

والجمعة، وصل شريف إلى إسطنبول في زيارة رسمية تلبية لدعوة أردوغان.

