أردوغان يقيم مأدبة عشاء على شرف تبون بالمجمع الرئاسي في أنقرة

أنقرة / الأناضول

أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مأدبة عشاء على شرف نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

المأدبة أقيمت في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن عدسات المصورين الصحفيين.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل الرئيس التركي نظيره الجزائري بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي.

وشارك في مراسم الاستقبال عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزراء الداخلية والصناعة والطاقة والزراعة والتجارة والأسرة والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مسؤولين بالرئاسة التركية.