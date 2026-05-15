أردوغان يصل إسطنبول عقب اختتام زيارته إلى كازاخستان

إسطنبول / الأناضول

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، مدينة إسطنبول عقب اختتام زيارته الرسمية إلى كازاخستان.

وكان في استقبال أردوغان بمطار أتاتورك الدولي، نائب الرئيس جودت يلماز، ووالي إسطنبول داوود غُل، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عبد الله أوزدمير، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وفي تدوينة على منصة "إن سوشيال" التركية، قال أردوغان: "بحمد الله أنهينا بنجاح زيارتنا إلى كازاخستان التي استمرت ثلاثة أيام وعدنا إلى بلادنا".

وأضاف: "أتمنى أن تعود جميع اللقاءات التي أجريناها، وعلى رأسها القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، بالخير على عالمنا التركي".

