أبو جزر اشتهر بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعرض فيها معاناة الفلسطينيين بقطاع غزة

أردوغان يستقبل الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر في إسطنبول أبو جزر اشتهر بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعرض فيها معاناة الفلسطينيين بقطاع غزة

إسطنبول / الأناضول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الطفل الفلسطيني رمضان أبو جزر، الشهير بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعرض فيها معاناة قطاع غزة.

وأفاد مراسل الأناضول أن الرئيس أردوغان التقى برمضان أبو جزر (11 عاما)، وأسرته في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولما بهتشة في إسطنبول.

وشارك في اللقاء المغلق أمام وسائل الإعلام والد الطفل وعمته.

وخلال اللقاء، أهدى أبو جزر الرئيس أردوغان كتابه الذي ألفه بعنوان "سيرة طفولة وبطولة - مذكرات طفل من غزة".