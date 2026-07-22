في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهجة في إسطنبول..

أردوغان يستقبل الطفل البريطاني صاحب حملة "لا تكره.. اصنع كعكة" في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهجة في إسطنبول..

إسطنبول/ الأناضول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الطفل البريطاني المصاب بالتوحد جوشوا هاريس (12 عاما)، المعروف بإطلاق حملة "لا تكره.. اصنع كعكة".

وذكر مراسل الأناضول، أن اللقاء جرى في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهجة في إسطنبول.

واشتهر جوشوا هاريس بإطلاق حملته في بريطانيا عقب أعمال الكراهية المعادية للمسلمين، حيث قام بتوزيع الكعك في المساجد في مبادرة هدفت إلى تعزيز التفاهم ونبذ الكراهية.

وتعود بداية الحملة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، حين اقتحم المتطرف اليميني ألكسندر هوبر أحد المساجد في مدينة بيتربورو واعتدى على المصلين والشرطة.

وعقب الحادثة، قرر دان هاريس وابنه جوشوا، اللذان يعيشان بالقرب من المسجد، إعداد الكعك وتوزيعه تضامنا مع المسلمين.

وامتدت حملة "لا تكره.. اصنع كعكة" إلى دول أخرى، فيما زار الأب وابنه أكثر من 100 مسجد داخل بريطانيا في إطار جهود مكافحة الإسلاموفوبيا وتعزيز التعايش.

