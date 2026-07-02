خلال زيارة رئيسة الذراع النسائي في حزب العدالة والتنمية النائبة عن إسطنبول توغبا إيشيك إرجان برفقة وفد قرية شاهين ضمن زيارتهم لتراقيا الغربية

أردوغان يجري اتصالًا مع أهالي قرية "تركية" في اليونان خلال زيارة رئيسة الذراع النسائي في حزب العدالة والتنمية النائبة عن إسطنبول توغبا إيشيك إرجان برفقة وفد قرية شاهين ضمن زيارتهم لتراقيا الغربية

أنقرة/ الأناضول

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع سكان قرية شاهين، التي تقطنها الأقلية التركية في اليونان.

وبحسب بيان صادر عن حزب العدالة والتنمية، زارت رئيسة الذراع النسائي في الحزب والنائبة عن مدينة إسطنبول توغبا إيشيك إرجان، برفقة وفد، قرية شاهين، ضمن زيارتهم لتراقيا الغربية.

وخلال الزيارة، وعبر اتصال هاتفي مع إيشيك إرجان، خاطب أردوغان أهالي القرية قائلا: "أبعث من أنقرة بأحر التحيات وأصدق المشاعر إلى إخوتي في قرية شاهين في تراقيا الغربية".

ولقي الاتصال اهتمامًا واسعًا من سكان القرية، حيث أعربوا عن محبتهم وتقديرهم للرئيس أردوغان وشكرهم له.

وضمن الزيارة، التقى الوفد مع ممثلي الجالية التركية في تراقيا الغربية واستمع إلى مطالبهم وآرائهم.