أردوغان يتوجه إلى كازاخستان في زيارة رسمية للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وفي قمة غير رسمية لمنظمة الدول التركية

أنقرة / الأناضول

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى كازاخستان للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وفي قمة غير رسمية لمنظمة الدول التركية.

وذكر مراسل الأناضول أن أردوغان غادر مطار "أسن بوغا" في العاصمة أنقرة، وكان في وداعه نائبه جودت يلماز ووالي أنقرة يعقوب جان بولاط.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والتربية يوسف تكين، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط.

كما يرافقه نائب رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) كورشاد زورلو، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.