أنقرة / الأناضول

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، اجتماع مجلس الأمن السيبراني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الاجتماع عقد بمشاركة جودت يلماز نائب الرئيس، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ووزير الخارجية هاكان فيدان ومدير الأمن السيبراني أوميت أونال، ورئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران وعدد من المسؤولين الأتراك.

بدورها، ذكرت دائرة الاتصال في بيان، أن الاجتماع استعرض العناصر الأساسية للنهج الوطني للأمن السيبراني، مع إيلاء الأولوية لحماية البنية التحتية الحيوية، وأمن الأنظمة الرقمية، وبناء القدرات في التقنيات المحلية والوطنية.

كما تناول بشكل شامل مواضيع تتعلق بالأمن السيبراني في تركيا، وقيّم المخاطر الحالية والاتجاهات المستقبلية بمنهجية شاملة، وأطلع المجلس على آخر التطورات الدولية.

وأكد البيان أن مجلس الأمن السيبراني سيواصل أنشطته لحماية الأصول الرقمية للبلاد، وإنشاء بنية استباقية لمواجهة التهديدات، وبناء هيكل وطني قوي للأمن السيبراني، وتأمين مستقبل رقمي آمن.

كما تم التأكيد على أن الأمن السيبراني قضية استراتيجية يجب تناولها جنبا إلى جنب مع أبعادها الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.