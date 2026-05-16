"مسيرة اليوم التركي" انطلقت لأول مرة في 1981 ردا على اغتيال دبلوماسيين أتراك على يد منظمة "أسالا" الأرمنية الإرهابية

أردوغان يبعث برسالة مصورة للمشاركين في "مسيرة اليوم التركي" بنيويورك "مسيرة اليوم التركي" انطلقت لأول مرة في 1981 ردا على اغتيال دبلوماسيين أتراك على يد منظمة "أسالا" الأرمنية الإرهابية

إسطنبول/ الأناضول

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، برسالة مصورة إلى المشاركين في "مسيرة اليوم التركي" الـ43 التي ينظمها المجتمع التركي الأمريكي في نيويورك.

ووصف الرئيس أردوغان، "مسيرة اليوم التركي" بأنها "أجمل فعالية تعكس الوجود التركي في أمريكا".

وقال: "هذه المسيرة، التي تزين شوارع مانهاتن بعلمنا، تمثل انعكاسا لوقار الأمة التركية وثقتها بنفسها".

وأشار أردوغان، إلى أن المجتمع التركي الأمريكي، الذي يمتد وجوده في الولايات المتحدة إلى أكثر من مئة عام، أصبح اليوم يتمتع بمكانة مرموقة ومؤثرة بفضل نجاحاته في مختلف المجالات.

وأضاف أن الأتراك الأمريكيين يواصلون ارتباطهم بتركيا، إلى جانب مساهماتهم في المجتمع الأمريكي من خلال الأعمال والاستثمار والنجاحات الأكاديمية وأنشطة المجتمع المدني.

وأوضح أردوغان، أنهم ينظرون إلى أبناء الجالية باعتبارهم "ممثلين طبيعيين لتركيا في الولايات المتحدة".



وأعرب عن تقديره لحضورهم القوي في مجالات الاقتصاد والسياسة والأوسط الأكاديمية والعمل المدني.

وقال أردوغان، إن ما تنتظره تركيا من مواطنيها في الخارج هو أن يكونوا أكثر فاعلية في المنصات التي يوجدون فيها، وأن يشاركوا بشكل أكبر في آليات صنع القرار.

وتابع أن المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج يُعدّون من أهم حاملي رؤية تركيا العالمية.



وشدد أردوغان، على أن وحدة الجالية التركية في الولايات المتحدة ستعزز مكانتها وتمثيل تركيا بصورة صحيحة.

وفي ختام رسالته، أعرب أردوغان عن أمله في أن تحمل فعاليات "اليوم التركي" الخير، موجّها الشكر لكل من ساهم في تنظيمها.

وشهدت نيويورك، الجمعة والسبت، فعاليات "اليوم التركي" ومسيرة الجالية التركية، وذلك بتنسيق من دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وتُقام النسخة الثالثة والأربعون من "مسيرة اليوم التركي"، التي انطلقت لأول مرة عام 1981 ردا على اغتيال دبلوماسيين أتراك على يد منظمة "أسالا" الأرمنية الإرهابية، قبل أن تتحول إلى تقليد سنوي يعكس حضور الجالية التركية في الولايات المتحدة.

وتهدف الفعاليات إلى تعزيز وحدة وتضامن المجتمع التركي الأمريكي، إلى جانب توطيد الروابط الاقتصادية والثقافية بين تركيا والولايات المتحدة.