في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية...

أردوغان يبحث مع نظيره السنغالي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية...

أنقرة/ الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان أكد خلال الاتصال مواصلة الجهود لتحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية تطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الاستثمار.

وأضاف أن تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية يكتسب أهمية بالغة، مؤكدا أن تركيا ستواصل اتخاذ خطواتها وفق مبدأ "الربح المتبادل".