أردوغان يبحث مع رئيس وزراء هولندا علاقات البلدين وقضايا دولية أردوغان تطرق بالمباحثات الهاتفية إلى التطورات بالأراضي الفلسطينية، وأكد أهمية الدعم الهولندي لجهود تحقيق السلام بالشرق الأوسط

أنقرة / الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان بأن أردوغان هنأ يتن على توليه منصبه في 23 فبراير/ شباط الماضي، مؤكدا سعي أنقرة لتعزيز الحوار والتعاون مع هولندا في المرحلة الجديدة.

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة تبذل جهودا حثيثة لإنهاء الصراعات في محيطها الإقليمي.

ولفت إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أظهرت الحاجة إلى تناول العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في إطار شراكة أكثر شمولا ومؤسسية ومتعددة الأبعاد.

وتطرق أردوغان إلى التطورات بقطاع غزة والضفة الغربية، وشدد على أهمية الدعم الهولندي للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.