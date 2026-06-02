Zehra Tekeci Eser, Ahmet Kartal
02 يونيو 2026•تحديث: 02 يونيو 2026
أنقرة / الأناضول
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.
وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان بأن أردوغان هنأ يتن على توليه منصبه في 23 فبراير/ شباط الماضي، مؤكدا سعي أنقرة لتعزيز الحوار والتعاون مع هولندا في المرحلة الجديدة.
وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة تبذل جهودا حثيثة لإنهاء الصراعات في محيطها الإقليمي.
ولفت إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أظهرت الحاجة إلى تناول العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في إطار شراكة أكثر شمولا ومؤسسية ومتعددة الأبعاد.
وتطرق أردوغان إلى التطورات بقطاع غزة والضفة الغربية، وشدد على أهمية الدعم الهولندي للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.