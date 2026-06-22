أردوغان يبحث مع رئيس وزراء العراق العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في اتصال هاتفي..

أنقرة / الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى مساء الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر منصة “إن سوسيال”.

وقال الرئيس أردوغان إن بلاده تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات التركية–العراقية إلى مستويات متقدمة، مشيرًا إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية والنقل.

كما دعا الرئيس التركي رئيس الوزراء العراقي إلى زيارة تركيا لإجراء مشاورات شاملة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.