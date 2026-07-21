الرئيس التركي شدد على رغبته بتطوير التعاون بين بلاده ولاتفيا في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية

أردوغان يبحث مع رئيس لاتفيا علاقات البلدين وقضايا إقليمية الرئيس التركي شدد على رغبته بتطوير التعاون بين بلاده ولاتفيا في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية

إسطنبول / الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره اللاتفي إدغار رينكيفيتش، العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء، حول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين التركي واللاتفي.

وأعرب الرئيس أردوغان خلال الاتصال عن سعادته باستضافة رئيس لاتفيا في تركيا بقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة.

واستضافت تركيا في 7 و8 يوليو،تموز الجاري قمة الناتو، للمرة الثانية بعد قمة إسطنبول بالعام 2004، وحظيت القمة بأهمية كبيرة بالنظر للتحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.



كما أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تكون القرارات التي اتُّخذت خلال "القمة التاريخية" للناتو، والتي تجلت فيها بوضوح روح التضامن بين الحلفاء، وسيلة خير وفائدة للجميع.

وأكد أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لأمن منطقة البلطيق في إطار حلف الناتو، وأنها كثفت مساهماتها في هذا المجال.

وشدد أردوغان على رغبته في تطوير التعاون بين تركيا ولاتفيا في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية.