أردوغان يبحث مع ترامب وقادة المنطقة تطورات إيران الرئيس التركي شدد في اتصال هاتفي جماعي على أن الاتفاق المحتمل مع إيران من شأنه دعم استقرار المنطقة.

إسطنبول/ الأناضول

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي جماعي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة، لبحث التطورات المتعلقة بإيران.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، شارك في الاتصال كل من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، إلى جانب أعضاء من الإدارة الأمريكية.

وأعلن ترامب، في وقت سابق اليوم، أن الاتفاق مع إيران دخل مرحلة "وضع اللمسات النهائية"، تمهيدا للإعلان عنه "قريبا"، موضحا أنه يشمل عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز.



وخلال الاتصال، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تدافع دائما عن حل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية، معربا عن ارتياحه لوصول المسار الدبلوماسي مع إيران إلى المستوى الذي أشار إليه ترامب.

وأوضح أن أي اتفاق محتمل مع إيران من شأنه دعم استقرار المنطقة عبر ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي.

كما أعرب أردوغان عن شكره للدول المساهمة في دعم مسار المفاوضات، مؤكدا استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال الدعم خلال مرحلة تنفيذ أي اتفاق محتمل مع إيران.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تبذل جهودا من أجل ترسيخ السلام في عموم المنطقة، معربا عن ثقته بإمكانية التوصل إلى حلول مناسبة للقضايا العالقة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، في إطار المسار التفاوضي.

وعبر أردوغان في ختام الاتصال عن تطلع تركيا إلى مرحلة جديدة لا تشكل فيها دول المنطقة تهديدا لبعضها بعضا، مشددا على أن "السلام العادل لن يضر أحدا".